Guerra entre milícia e tráfico

A principal linha de investigação da polícia é que Perseu Ribeiro Almeida tenha sido confundido com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, de 26 anos, que mora próximo ao local onde ocorreu o crime.

Taillon é apontado como chefe da milícia que atua na região de Rio das Pedras, Muzema, Gardênia Azul e adjacências. Ele está em regime semiaberto desde março e tem como residência fixa um apartamento na Avenida Lúcio Costa, a menos de 1km do quiosque onde as vítimas foram executadas.

O miliciano travou disputa territorial com traficantes do CV no início deste ano, chefiados por Lesk. A disputa também acontece na Cidade de Deus, Tirol, Complexo da Covanca e Praça Seca.