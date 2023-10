Beija-Flor doa a quem doer

Delira… Tem Pajuçara no mar da Mirandela! Após quase três meses de disputa, a Beija-Flor de Nilópolis já escolheu o seu hino oficial para o Carnaval de 2024. Trata-se da obra composta por Kirraizinho, Lucas Gringo, Wilsinho Paz, Venir Vieira, Marquinhos Beija-Flor e Dr. Rogério, com as participações especiais de Chacal do Sax, Ramon Quintanilha e Naldinho.

A parceria superou outras duas na grande final realizada pela escola e se sagrou vencedora da competição. Com isso, o samba de autoria do grupo irá embalar o enredo "Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", criado e desenvolvido pelo carnavalesco João Vitor Araújo. A Deusa da Passarela será a segunda agremiação a passar pelo Sambódromo da Marquês de Sapucaí no domingo, dia 11 de fevereiro, pelo Grupo Especial.

Antes de a disputa começar, a escola fez um grande show com todos os seus segmentos, entoando diversos sambas inesquecíveis da discografia nilopolitana. O ponto alto aconteceu quando o casal de mestre-sala e porta-bandeira Claudinho e Selminha surgiu içado por um beija-flor. Arrancou aplausos do público e emocionou o presidente de honra Anísio Abraão David.

"Eu não tenho como descrever a minha felicidade. É um orgulho imenso estar participando de mais uma final na Beija-Flor e de estar consagrando o samba da escola. Agora não é o samba 23, é o samba da Beija-Flor que vai entrar na Avenida e brigar pelo nosso título", afirmou o compositor vitorioso Kirraizinho.