The Weeknd começa turnê no Brasil, que passa por Rio E SP

O cantor canadense The Weeknd está de volta ao Brasil para a aguardada After Hours Til Dawn Tour. O artista passa já neste sábado, 7, pelo Rio de Janeiro com uma apresentação no Estádio do Engenhão e segue para dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, na terça-feira, 10 e na quarta-feira, 11.

The Weeknd retorna muito maior ao País do que quando esteve pela primeira vez em terras brasileiras. Ele fez um show em 2017 no Lollapalooza, época em que ainda despontava como um ícone de um pop que beirava o mainstream com Starboy e Can't Feel My Face.

Hoje, o cantor coleciona uma lista de hits já conhecidos por um público mais amplo no Brasil. A turnê, que inicialmente levava apenas o nome do penúltimo álbum do artista, After Hours, de 2020, chega com um caminhão de mudanças feitas desde a confirmação dos shows do cantor na América Latina.

Alterações da After Hours Til Dawn Tour

A After Hours Til Dawn Tour começou na América do Norte com dois anos de atraso - gerado pela pandemia da covid-19 e ainda com os anúncios adiados pelo início da Guerra na Ucrânia - em julho de 2022. O cantor teve de incluir músicas do novo disco, Dawn FM, de 2022, e, de lá para cá, fez alterações significativas no conceito das apresentações.

The Weeknd chega como um artista mais popular, mas não se mostra preocupado em seguir padrões. Após a pausa que fez para se dedicar à série The Idol, recheada de críticas pela hipersexualização da protagonista, ele abandonou a estética vermelha e preta de After Hours para um figurino totalmente branco e, agora, com tons de preto e uma roupa verde-militar.

A surpresa também está no setlist, que já fez fãs torcerem o nariz ou comemorarem com as constantes alterações da abertura. Na América Latina, conforme o site setlist.fm, o cantor fez a escolha curiosa de abrir as apresentações com La Fama, parceria com Rosalía do álbum Motomami.

Ainda não se sabe se o artista deve escolher La Fama também para abrir os shows no Brasil - uma playlist do Spotify feita pela Eventim mostra Dawn FM, primeira faixa do álbum de mesmo nome, como a canção inicial, seguida pela parceria com a espanhola. Fato é que The Weeknd não deve se limitar apenas aos dois últimos álbuns e, ainda, deve trazer a estrutura completa que escolheu para a turnê.

O grande destaque visual é a enorme passarela que atravessa os estádios com uma lua inflável gigantesca posicionada ao final. Outro, incluído após a pausa para The Idol, é a escultura do artista japonês Hajime Sorayama, inspirada na paixão do artista por cinema e no filme Metrópolis.

The Weeknd também deve usar uma nova máscara à la Daft Punk que fez para os shows na América Latina. Ele, inclusive, já publicou um vídeo em que usava o item em uma "contagem regressiva" para a apresentação no Rio. A máscara, porém, não ficará no rosto do cantor durante todo o show.

O cantor ainda chega com um cenário de prédios em ruínas ao fundo do palco, além de um jogo estratégico de efeitos especiais e quase 40 canções que dão uma "volta em 360º" por toda a carreira do artista. Há boatos, inclusive, de que essa deve ser a última turnê de Abel Tesfaye, que já usa o nome de batismo nas redes sociais, como The Weeknd.

Com ele, tudo pode acontecer, mas é possível ter uma ideia das músicas que serão cantadas pelo artista através da setlist escolhida para os demais shows na América do Sul. Confira, abaixo, as prováveis faixas que farão parte da apresentação.