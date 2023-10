santo do dia

SÃO JOÃO LEONARDO

Nasceu na Toscana, região da Itália, em 1541. Levou uma vida normal de leigo, trabalhando no ramo farmacêutico com o pai até os 26 anos, quando o pai morreu. Tendo participado do trabalho junto aos pobres com os padres colombinos, decidiu entregar sua vida ao seguimento de Cristo. Mesmo sabendo das dificuldades por ser adulto, Leonardo não se intimidou. Enfrentou os estudos desde o começo, do princípio mais elementar. Juntou-se aos meninos para aprender o latim e, em seguida, aplicou-se no estudo de filosofia e de teologia. Quatro anos depois, foi ordenado sacerdote.