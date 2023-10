Parceria campeã vence na verde e rosa

A Estação Primeira de Mangueira anunciou na noite de sábado o samba que vai embalar a escola em 2024. A obra assinada pelos compositores Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Fadico, Guilherme Sá e Paulinho Bandolim terá a honra de contar a vida e obra de Alcione, umas das maiores cantoras brasileiras e mangueirense histórica.

Alcione, que está fazendo 50 anos de carreira, será a grande homenageada do enredo "A Voz Negra do Amanhã", criado e desenvolvido pelos carnavalescos Annik Salmon e Guilherme Estevão. Em 2024 a Verde e Rosa será a quarta escola a desfilar no segundo dia do Grupo Especial.

"O sentimento é o mesmo do primeiro, há vintes anos que estou aqui e é a mesma coisa. A gente luta, a gente joga um jogo limpo aqui dentro, é uma batalha de disputa de samba que a gente tá acostumado. A gente é o Boca Juniors na La Bombonera, a gente sabe como fazer um samba pra escola, para agradar a escola e a gente tá feliz demais", afirmou Júnior Fionda, que coleciona 11 vitórias na Mangueira.

Lequinho, outro compositor muito vitorioso na Mangueira, também falou sobre a conquista: "Com toda certeza esse é o samba mais importante dos últimos tempos porque trata de um pilar da nossa escola: uma grande mulher e a maior cantora desse país. Coração explodindo de felicidade. É gratidão, gratidão total pela Alcione, por essa escola maravilhosa, pela nossa comunidade, pelos nossos segmentos. Muito obrigado por estarem confiando em nós mais uma vez", disse o autor ao site Carnavalesco.