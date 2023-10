O ator e cantor Jaden Smith surpreendeu fãs nas redes sociais nesta semana após compartilhar fotos do antes e depois de sua evolução física. O jovem de 25 anos é o filho mais velho do casal Will Smith e Jada Pinkett Smith.

Nas imagens divulgadas pelo artista no X (antigo Twitter), ele aparece primeiro mais magro com o cabelo raspado e tingido de rosa e, depois, mais musculoso em uma academia. As fotos são de 2019 e 2023, respectivamente.