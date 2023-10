Tráfico tem prejú de R$ 12 milhões

A megaoperação que começou nas primeiras horas da manhã de ontem nos Complexos da Penha e da Maré, na Zona Norte, e na Cidade de Deus, na Zona Oeste, provocou um prejuízo estimado de R$ 12 milhões às facções criminosas.

De acordo com o governador do Rio, Cláudio Castro, o valor é com base na apreensão de 100kg de pasta de cocaína em um galpão perto da Vila Cruzeiro, na Penha, e de mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas apreendidas no Complexo da Maré. Nove pessoas foram presas, sendo seis com mandado de prisão em aberto e três em flagrante.

A ação é uma resposta às mortes dos médicos na Barra da Tijuca, semana passada. Dois helicópteros das polícias foram atingidos por disparos. Um agente foi atingido por estilhaços, mas o ferimento foi sem gravidade. Segundo o Governo do Rio, 1.000 agentes atuam nas comunidades.

"Nossos policiais estão usando drones, câmeras portáteis, aparelhos de reconhecimento facial e placas de veículos, além de viaturas e armamentos de última geração. Vamos devolver o território do Complexo da Maré, Vila Cruzeiro e Cidade de Deus aos seus verdadeiros donos, os moradores. Esse é só o começo e não iremos recuar um milímetro sequer", disse o governador.

Armas e entorpecentes foram apreendidas depois de serem encontradas enterradas perto da Escola Municipal Vereadora Marielle Franco, na Maré. Foram apreendidos ainda um fuzil 7.62 e um simulacro, dezenas de artefatos explosivos e carregadores, centenas de munições de diversos calibres radiocomunicadores. Ao todo, 29 toneladas de barricadas foram retiradas da Maré.