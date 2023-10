Maré dividida por três

Composto por dezesseis comunidades, o Complexo da Maré sofre a incidência de três grupos criminosos em seu território. São eles: o Comando Vermelho, maior facção de tráfico de drogas do Estado do Rio; o Terceiro Comando Puro, facção rival, e ainda um grupo miliciano.

A pesquisa Primeira Infância nas Favelas da Maré, publicada pela instituição da sociedade civil Redes da Maré no último dia 27, trouxe um levantamento sobre o domínio dos grupos no complexo de favelas. Segundo a publicação, as favelas são afetadas da seguinte maneira:

O Comando Vermelho (CV) exerce o domínio sobre as seguintes favelas: Nova Holanda, Parque Maré, Parque Rubens Vaz e Parque União. Juntas, as comunidades abrigam 38,7% da população total da Maré.

Já o Terceiro Comando Puro (TCP) atua no Morro do Timbau, Baixa do Sapateiro, Salsa e Merengue, Nova Maré, Conjunto Bento Ribeiro Dantas, Conjunto Esperança, Vila do João, Vila dos Pinheiros e Conjunto Pinheiros, somando 48,6% da população total.

Um grupo miliciano difuso controla as favelas Parque Roquete Pinto, Praia de Ramos e Marcílio Dias, onde moram 12,7% da população da Maré.