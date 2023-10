Bandidagem se consolidou a partir da década de 80

O coordenador da Redes da Maré, Maykon Sardinha, lembra que os grupos criminosos vêm consolidando a forma de atuação mais organizada e sistemática a partir da década de 1980. Não só na Maré, mas na cidade do Rio de Janeiro como um todo. A falta de oferta de serviços públicos de qualidade foi dando margem e espaço para uma consolidação dessas redes ilegais em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro e do Brasil, principalmente a partir da década de 1990, explica.

A partir da década de 2010, o complexo chegou à configuração que está hoje, com três grupos criminosos. "Na Maré, esses grupos vão consolidando uma forma de atuação territorializada na disputa por pontos de venda e de atuação no território", conta Maycon Sardinha. O aumento dos confrontos entre os grupos armados acontece desde os anos 2000, especialmente na região da Rua Ivanildo Alves, limite entre as facções rivais, explica.