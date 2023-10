SÃO DANIEL COMBONI: Foi um missionário e sacerdote católico italiano do século XIX, conhecido por sua dedicação à evangelização da África e pelo seu compromisso inabalável com a promoção da justiça e do bem-estar das populações africanas. Ele estabeleceu missões, escolas e hospitais e dedicou-se a aprender as línguas locais e as culturas africanas. Daniel compreendeu que, para levar o Evangelho às pessoas, era fundamental respeitar e compreender suas tradições.