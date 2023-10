O viaduto do bairro Alcântara, em São Gonçalo, está causando insegurança na população. Ele está em condições ruins, com a estrutura prejudicada. Temos medo que ele desabe sobre os veículos e pedestres. No ano passado, a prefeitura resolveu fazer umas pinturas para embelezar o viaduto, mas queremos saber a real situação da fiscalização. É tragédia anunciada.