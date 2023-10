Ex-assessor vaza fotos de Renan Bolsonaro apenas de cueca na cama

Nesta terça-feira (10), Diego Pupe, ex-assessor de Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente da república, vazou fotos do rapaz na cama apenas de cueca. As imagens foram divulgadas com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Diego, que afirma ter vivido um relacionamento amoroso com Renan, disse à coluna que está sendo ameaçado após expor o caso à polícia durante investigações criminais envolvendo o filho de Bolsonaro. Ele revelou que além de contratar seguranças, mudou o número de celular, passou a andar em carro blindado e evita aparições públicas. As ameaças foram registradas na Polícia Civil.



Jair Renan nega o romance com Diego Pupe e as acusações criminais ligadas ao seu nome. Em entrevista ao colunista Léo Dias, divulgada no último domingo (8), disse que a relação com o ex-funcionário era apenas de amizade e insinuou que Diego possa estar agindo a mando de inimigos políticos de seu pai. Veja as fotos vazadas!