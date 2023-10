PM reformado mata jovem

João Pedro Conceição morreu na segunda-feira, baleado por um policial militar reformado, após discussão numa festa no Catiri, em Bangu. De acordo com testemunhas, o PM atirou no jovem porque pensou que ele havia bebido a sua garrafa de uísque, deixada em uma mesa do evento.

Outra pessoa ficou ferida e foi levada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ela não teve a identidade nem o estado de saúde revelados. O PM reformado se apresentou espontaneamente na 34ª DP (Bangu), assumindo a autoria dos disparos.

A 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) instaurou uma investigação.