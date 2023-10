A Escola Municipal Evangelina Duarte Batista, localizada na Praça Montese, em Marechal Hermes, está em condições precárias. Janelas e portas estão quebradas, as paredes descascando, e até as carteiras dos alunos são dos anos 90. Além disso, o ambiente é sujo e podemos encontrar ratos e pombos vagando. É uma tremenda falta de respeito e cuidado com as crianças.