Em nome da população, venho solicitar uma equipe da Guarda Municipal aqui em Deodoro. Está sendo muito difícil caminhar pela rua e levar as crianças para a escola, pois utilizam a calçada como estacionamento para carros. Isso está acontecendo bem ao lado do BEPE e em frente ao novo Terminal BRT Deodoro. Acho isso um verdadeiro abuso com a gente.