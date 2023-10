Os eventos que ocorrem no Largo do Marrão, no bairro Santa Rosa, em Niterói, estão abusando da boa vontade da vizinhança. Está impossível permanecer nos nossos apartamentos durante fins de semana e feriados, quando precisamos descansar. É uma barulheira que não tem fim. Solicito encarecidamente que restrinjam eventos, horário de duração e volume do som.