Uma rainha recordista

A atriz Viviane Araújo ostenta, atualmente, o recorde de ser a rainha de bateria do Grupo Especial do Carnaval carioca que está há mais tempo no cargo. Em 2024, ela fará o seu 16º desfile consecutivo à frente dos ritmistas da Furiosa no Acadêmicos do Salgueiro.

Ao longo desse período, a artista esteve presente em momentos históricos, como o título de 2009, com o enredo 'Tambor', além dos vice-campeonatos de 2008, 2012, 2014 e 2015. Viviane não esconde o desejo de participar de uma nova vitória salgueirense, que representaria a tão sonhada 10ª estrela da Vermelho e Branco.

"Estar como rainha de bateria há tanto tempo representa para mim toda uma vida, sabe? Uma vida de dedicação, de amor intenso e incrível que eu tenho com essa entidade que é o samba, que é o Carnaval. E o fato de ser aqui no Salgueiro é algo extraordinário porque é a escola que me acolheu, que me recebeu, onde realmente eu fiz a minha história", agradeceu.