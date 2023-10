Toda a tribo Salgueiro abraçou o samba

O Acadêmicos do Salgueiro anunciou ontem de manhã, com os primeiros raios de sol de Nossa Senhora Aparecida, o samba que vai embalar o desfile da escola tijucana no Carnaval de 2024. A parceria tem nomes famosos: Pedrinho da Flor, Marcelo Motta, Arlindinho Cruz, Renato Galante, Dudu Nobre, Leonardo Gallo, Ramon Via 13 e Ralfe Ribeiro.

Cabeças da parceria, Marcelo Motta assina seu nono samba na agremiação e Pedrinho da Flor, o terceiro. O enredo 'Hutukara', desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, faz um alerta em defesa da Amazônia e em particular dos índios Yanomami, que sofrem com a ação dos garimpeiros.

Foram quase duas horas de show na final do samba, que tinha três composições em disputa. O Salgueiro ainda passeou um pouco pela sua história cantando sambas icônicos como 'Candaces', 'Pega no Ganzá', 'Gaia', 'Malandro batuqueiro', e, claro, 'Peguei um Ita no Norte', do famoso refrão 'Explode, coração'. A bateria Furiosa também fez um show à parte, tendo à frente a rainha Viviane Araújo.

"Nunca vi isso: a escola realmente abraçou a gente, o nosso samba, eles compraram essa briga, semana a semana. Quem veio hoje viu como foi o Salgueiro cantando. E mesmo assim a gente teve muito respeito de todos e respeitou todo mundo. Mas a quadra, todos os segmentos da escola, mostraram que era esse o desejo, cantando como um todo. Foi uma grande noite", afirmou o compositor Pedrinho da Flor ao site Carnavalesco.