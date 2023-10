Cacique marca presença

O pensador e líder Yanomami Davi Kopenawa esteve na grande final de samba-enredo do Salgueiro e falou um pouco sobre a expectativa para ver a história do seu povo retratada no Carnaval carioca. Para o xamã, o desfile da Vermelho e Branco da Tijuca será uma oportunidade para as pessoas conhecerem, de fato, um pouco mais sobre eles e compreender a importância de se preservar os territórios indígenas.

"É muito bom que vocês me perguntem sobre os Yanomamis. Agradeço muito a vocês por ouvir a nossa fala, a dos indígenas. Demorou muito, mas chegou a hora. Estou emocionado. Vocês não conhecem o meu povo, mas agora estão conhecendo. Sou a liderança Yanomami que representa 30 mil do território de Roraima e do Amazonas", enfatizou Davi Kopenawa, emocionado.

Em 2024, o Salgueiro será a terceira escola a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí na primeira noite do Grupo Especial.