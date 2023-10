Internada em estado grave

Alana Paiva está internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), seu quadro continua grave ontem. O acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira, na Estrada Rio do A.

Uilblim e Alana estavam em uma moto quando o motorista de uma van fez uma conversão proibida para entrar na Rua Vitor Alves. Uma câmera filmou a bandalha e a colisão. O PM não conseguiu frear e bateu na lateral do veículo. Segundo testemunhas, o motorista da van, que fazia a linha Campo Grande-Vila Kennedy, fugiu sem prestar socorro.

O PM reformado foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. Uilblim deixou uma filha de 8 anos. Nas redes sociais, o agente costumava compartilhar momentos com ela e praticando crossfit. Ele foi reformado depois que levou um tiro na cabeça quando participava de uma operação na Praça Seca, em 2013.