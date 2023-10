Motorista já foi identificado

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) informou que identificou a van envolvida no acidente e trata-se de um veículo regular. O órgão destacou que vai publicar a convocação do permissionário em Diário Oficial para que ele preste esclarecimentos sobre a batida.

O caso é investigado pela 35ª DP (Campo Grande). De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi identificado e será intimado a prestar esclarecimentos. A investigação está em andamento para apurar as circunstâncias da colisão e esclarecer todos os fatos.