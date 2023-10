santo do dia

SÃO CALISTO

São Calisto I foi um dos primeiros líderes da Igreja Católica no século III e é reverenciado como santo e mártir pela tradição católica. Seu pontificado, que ocorreu durante um período de intensa perseguição aos cristãos, é lembrado por seu compromisso com a paz e a reconciliação na Igreja, bem como por seu papel na organização e estruturação da comunidade cristã primitiva. Durante seu pontificado, a perseguição aos cristãos sob o imperador romano Alexandre Severo diminuiu temporariamente. No entanto, a paz não durou muito, e Calisto I foi preso e condenado à morte.