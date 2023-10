O condomínio Trio de Ouro, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti, está pedindo socorro. A criminalidade só cresce e os bandidos estão colocando o terror. Os moradores perderam o direito de ir e vir com ruas repletas de barricadas. A polícia sumiu e nem faz mais rondas pela área. Estamos desesperados com essa sensação de abandono total das autoridades.