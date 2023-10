Ator social fundamental

Segundo a pesquisadora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz (EPSJV/Fiocruz), Gracia Gondim, o agente de controle de endemias (ACE) é um ator social importante nas equipes de saúde e nas comunidades.

"Eles vão olhar a qualidade da água, as condições de saneamento e relacionadas à habitação no contexto do controle de vetores e do gerenciamento de lixo. Os agentes vão trabalhar olhando as ruas e entrando nas casas para ver se a casa é ventilada ou não, se tem água estocada, se no quintal tem lixo acumulado que pode servir de criadouro para vetores, e se há elementos que podem afetar a qualidade de vida", afirmou.

Para o subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SMS-Rio, Renato Cony, o ACS é primordial para a atenção à saúde. "Eles são braços, pernas, olhos e ouvidos da equipe de saúde no território. São profissionais com competência cultural e capacidade técnica".