Eles cuidam bem da saúde do povão

O importante trabalho dos profissionais que fazem a ligação entre moradores e os serviços públicos de saúde foi lembrado no último dia 4, o Dia do Agente Comunitário de Saúde e Combate a Endemias. O objetivo da data é conscientizar a população sobre a importância da atuação destes trabalhadores no dia a dia, realizando fiscalizações, aplicando larvicidas e conferindo caixas d'água.

Apesar de desempenharem funções diferentes, ambos trabalham de forma integrada e lidam com a comunidade para conhecer as necessidades e orientar as pessoas. Atualmente, a população carioca conta com 7.692 agentes comunitários e 2.810 agentes de endemias, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O agente comunitário (ACS) é o profissional que faz o contato direto entre o paciente e a unidade básica de saúde. Ele está vinculado a uma equipe da Estratégia Saúde da Família e desempenha o papel de identificar as necessidades da população por meio de ações de prevenção da saúde e acompanhamento de pacientes. Como Maria Aparecida Gouveia, de 51 anos, que trabalha há 10 meses no Centro Municipal de Saúde Rocha Maia, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, e conta sobre os vínculos criados na rotina das visitas às residências.

"Nos territórios em que eu não tinha conexão com as pessoas, comecei a criar, pois faz parte da minha função. Amo trabalhar com essas pessoas", diz Maria Aparecida.