Sensibilidade pra ver mazelas

O subsecretário diz ainda que os agentes fazem muito bem o trabalho de ser uma ponte entre a população e os médicos e enfermeiros. "Eles têm sensibilidade no território para identificar os agravos e alertam a equipe de novas doenças que estejam ocorrendo".

Já os agentes de endemias, como Gilberto de Souza, de 52 anos, trabalham na vigilância, prevenção e controle de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Ele atua na área há 12 anos na comunidade Vila Canoas, em São Conrado, e afirma que o trabalho integrado com a equipe do CMS, bem como a relação com a comunidade, facilita na obtenção de resultados.

"A boa relação com a equipe facilita o entrosamento e a realização de ações conjuntas na comunidade. Atividades como visitas domiciliares, palestras, caminhadas e panfletagem nas ruas são realizadas de forma planejada com a equipe. Construí também um bom relacionamento com a associação de moradores".