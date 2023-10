problemas nos bastidores

Após o Carnaval de 2023, a Mocidade Independente teve momentos conturbados nos bastidores. Uma disputa na política interna da agremiação resultou em uma decisão judicial que não permitia a realização de eleição da nova diretoria nem o anúncio do enredo.

Por conta disso, a escola foi a última entre as 12 do Grupo Especial a divulgar o tema do ano que vem. Ao site Carnavalesco, o vice-presidente Luiz Claudio Ribeiro falou como estão os trabalhos.

"A gente se preocupa muito em fazer carnaval e dar a volta por cima. Nós, da direção, assumimos a responsabilidade pelo que aconteceu no último Carnaval e desde então a gente só tem feito trabalhar".

Apesar da colocação ruim neste ano, o carnavalesco Marcus Ferreira segue prestigiado na escola. "É um tema que tem total identificação com a escola, é muito ligado a muitos trabalhos que eu fiz, em termos de temática. É leve, é bem brasileiro", assinalou.