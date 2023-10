'O puro suco do fruto do meu amor!'

A Mocidade Independente de Padre Miguel abriu as portas do Maracanã do Samba, que é a sua quadra às margens da Avenida Brasil, na noite de sábado, para a final do concurso de samba-enredo para 2024. Eram quatro parcerias disputando e a vencedora foi anunciada ontem de manhã: a obra de Diego Nicolau, Paulinho Mocidade, Marcelo Adnet, Richard Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, Lico Monteiro e Cabeça do Ajax vai embalar o enredo "Pede caju que dou… Pé de caju que dá!", desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Ferreira.

A proposta da Verde e Branco da Vila Vintém é abordar histórias, lendas e curiosidades da fruta do cajueiro. Após terminar a apuração de 2023 em 11º lugar, a escola terá que abrir as apresentações na segunda-feira de Carnaval, em 12 de fevereiro, pelo Grupo Especial.

"É uma emoção indescritível. É a minha escola de coração, todo mundo sabe. Já é a sexta vez que tenho essa honra, então agradeço a diretoria, ao independente que abraçou o samba e ao sambista em geral que veio hoje aqui na quadra e cantou o samba com a gente", declarou Diego Nicolau. O ator Marcelo Adnet estava em polvorosa. "Vencer na Mocidade representa vencer naquela escola que eu vi quando eu era criança, com meus 7 ou 8 anos de idade, brilhar com aquele branco e verde limão. Aquela escola que arrebatou todos os corações nos anos 1990. Eu estava lá, vivi aquele momento. Sempre fui São Clemente, mas naquele momento eu falei: 'Pô, essa Mocidade é demais'", elogiou Marcelo Adnet.