Conteúdo e muita leveza

O escritor e jornalista Fábio Fabato assina o enredo com o carnavalesco Marcus Ferreira. Ao escolher falar sobre a fruta do cajueiro, a intenção deles foi retratar na Avenida um tema rico em história e que renda bastante conteúdo para o desfile, mas que seja leve.

"O último Carnaval da Mocidade, pelo menos na minha visão pessoal, foi muito triste. E aí, olhando os enredos, olhando a natureza deles e uma vontade da gente redescobrir a alegria e a tropicalidade da Mocidade, surgiu essa ideia", explicou Fabato.

Império define finalistas

O Império Serrano definiu as obras finalistas para 2024. Quatro obras foram escolhidas para a grande decisão, marcada para 4 de novembro: Luiz Fernando e cia.; Vera Alice e cia.; Matheus Salgado e cia.; e Aluísio Machado e cia. A escola da Serrinha tentará o retorno ao Grupo Especial com o enredo "Ilú-ba y: a gira dos ancestrais", do carnavalesco Alex de Souza.