Ensaios técnicos na Sapucaí começam no primeiro fim de semana de janeiro

O calendário do Carnaval 2024 também foi divulgado. Os desfiles da Série A serão realizados nos dias 9 e 10 de fevereiro, e do Grupo Especial, nos dias 11 e 12 do mesmo mês. O Desfile das Campeãs será no sábado seguinte (17). No dia 13 acontece o desfile das Escolas Mirins.

Os ensaios técnicos das escolas de samba terão início no dia 6 de janeiro, com o Grupo de Acesso abrindo o calendário. As datas para os ensaios são: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e janeiro; e 03 e 04 de fevereiro.

Os desfiles na Nova Intendente, que servem de base para a Série Ouro e para o Grupo Especial, serão realizados no domingo (19/2), com as escolas do Grupo de Avaliação; segunda-feira (20/2) e terça-feira (21/2), com as escolas da Série Bronze; e sexta-feira (24/2) e sábado (25/2), com as escolas da Série Prata.

Perguntado sobre o julgamento da Série Ouro e da Superliga, foi informado ao site Carnavalesco pelo diretor de operações, Luís Gustavo Mostof, que eles vão ficar sob responsabilidade da Riotur para Ouro e secretaria de Cultura para séries Prata e Bronze, da Superliga. "É uma determinação do prefeito que a gente faça essa curadoria", disse.