SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA: Foi um dos primeiros líderes da Igreja Cristã do século I e uma figura importante na história do cristianismo primitivo. Ele é reverenciado por sua coragem, zelo missionário e escritos que fornecem informações valiosas sobre as crenças e práticas dos primeiros cristãos. Santo Inácio é conhecido por ter sido o terceiro bispo de Antioquia e serviu nessa posição por volta de 70-107 d.C. Durante seu episcopado, enfatizou a importância da união na igreja.