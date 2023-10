Vídeo: Homem se diz ex-membro do PCC e choca ao revelar supostas 'entranhas' da facção

Nesta segunda-feira (16), viralizou nas redes sociais o vídeo de um homem que se diz ex-integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e afirma estar jurado de morte pela facção criminosa. Na gravação publicada no Tiktok, ele revela ter 31 anos e se chamar 'Frank'. Apesar de não haver confirmação sobre a veracidade da história, o relato sobre o funcionamento da organização chocou internautas.



"A facção não é o que alguns artistas MCs mostram, nem o que a mídia retrata. Ela é um setor político. O Comando Vermelho no Rio de Janeiro investe em armas, porque para eles é uma guerra. O PCC aqui em São Paulo não age dessa forma. Eles investem em infiltrar-se nas prefeituras e em órgãos do governo. É como um sistema político, uma suposta revolução. Foi nisso que eu acreditei. Mas quando começaram a batizar menores de idade e eu me vi obrigado a ficar isolado em chácaras e a ir para o Paraguai, longe de minha família, pedi para sair. Me disseram que sair significaria minha morte, então tive que fugir, me esconder e viver da maneira como estou vivendo agora, algo que não desejo para ninguém", desabafa.



Frank alega que seu objetivo é alertar outros jovens sobre o perigo de entrar no mundo do crime. "Vou morrer de qualquer maneira. Portanto, não posso guardar isso para mim e permitir que outro jovem, como eu, caia na mesma armadilha. Outro Frank, de apenas 16 anos de idade, que viu no crime uma oportunidade de ganhar dinheiro e sustentar sua família, se envolveu, acreditou no estatuto e em uma suposta revolução. Hoje está aí, aos 31 anos, vivendo armado e só pode dormir durante o dia, pois precisa ficar alerta à noite, com receio de que alguém possa invadir sua casa. Vou falar a verdade mesmo. Não adianta dizer que quero o ‘hype’. Como seria um ‘hype’ se ao estampar minha cara estou me enterrando?", questiona.



Em seguida, ele fala sobre o suposto envolvimento da facção com agentes políticos. “A facção não é brincadeira, estão até dentro de prefeitura. Tem senador integrante. E vereador é o que mais tem. Enfim, vocês estão vendo que a situação é delicada e que logo eu vou morrer. Só de pensar nisso me dói, porque tenho cinco filhos e eu fui uma criança boa também um dia. Fui um ser humano bom um dia e me corrompi. Não quero ser a vítima e nem falar que tive motivos. Meu motivo foi o caminho fácil e falta de vergonha na cara. Falta de ouvir meu pai e minha mãe.”, lamentou. Assista!

Homem se diz ex-membro do PCC e choca ao revelar supostas 'entranhas' da facção



Crédito: Reprodução Redes Sociais pic.twitter.com/OsROVHlR96 — Jornal Meia Hora (@meiahora) October 16, 2023