Força Nacional vai apoiar PRF no patrulhamento

A Força Nacional vai começar a atuar hoje nas rodovias federais do Rio de Janeiro em apoio à PRF. Esta será a colaboração ostensiva do governo federal à segurança pública no Rio. Os 300 agentes da Força Nacional chegarão ao estado, no máximo, até sábado (21). As informações foram divulgadas ontem pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

No primeiro momento, comunidades e a Avenida Brasil ainda não estão incluídas na operação, a não ser no Trevo das Margaridas (entroncamento da Dutra com a Brasil). O planejamento é dinâmico e poderá ser alterado de acordo com o resultado. A avaliação deve ser feita após três semanas.

O ministro afirmou que pode intensificar o apoio ao estado, com envio de mais agentes, inclusive com a participação das Forças Armadas para atuar na segurança pública no estado, citando a Lei Complementar 97. "Temos outras possibilidades a depender da evolução dos fatos. É preciso aferir resultados semana a semana", disse Dino.

O apoio do Governo Federal na segurança pública no Rio se dará em dois eixos neste momento. O ostensivo, com o reforço de 250 agentes da PRF e 300 da Força Nacional, em patrulhamento em rodovias federais. Metade do contingente da Força Nacional chegou no Rio no domingo. Esse reforço inclui mais 110 viaturas da PRF e Força Nacional.

Ainda na dimensão da ostensividade, o Ministério da Justiça anunciou o fortalecimento de equipes da PF no porto e na Baía de Guanabara, com novas lanchas blindadas e efetivo para patrulhamento ostensivo. Esse trabalho será partilhado com a Marinha.