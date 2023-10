Vídeo: Vaca invade mercado com ar-condicionado para escapar do calor

Os termômetros marcavam 34ºC, por volta das 12h, quando uma vaca invadiu um supermercado com ar-condicionado em Fortaleza, capital do Ceará. Clientes e funcionários foram surpreendidos e algumas pessoas se assustaram, mas o animal acabou saindo sozinho após passar pouco tempo no local. As informações são do jornal Diário do Nordeste.



De acordo com Maycon Aragão, proprietário do estabelecimento, a vaca é dócil e conhecida na região. Ele acredita que o animal tenha entrado para se refrescar devido ao forte calor. O caso aconteceu no Bairro Genibaú, no último sábado (14), mas o vídeo viralizou nas redes sociais apenas nesta terça-feira (17). Assista!