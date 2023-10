SÃO LUCAS EVANGELISTA: Nasceu em Antioquia da Síria. Médico de profissão, foi convertido pelo apóstolo São Paulo, de quem se tornou inseparável e fiel companheiro de missão. Colaborador no apostolado, o grande apóstolo dos gentios, em diversos lugares, externa a alta consideração que tinha por Lucas, como portador de zelo e fidelidade no coração. Tornou-se um dos primeiros missionários do mundo.