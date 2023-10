Estamos com um problemão na Rua Professor Antônio Reis, em Pedra de Guaratiba. Fios do poste estão enrolados nos galhos de uma árvore. Entrei em contato com o proprietário do terreno, que disse já ter ligado para a Light, mas que a empresa não fez nada para resolver. Os moradores querem uma resposta. O poste pode pegar fogo em cima dos carros ou até de alguém. Está ventando bastante ultimamente.