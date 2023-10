Já faz mais de oito meses que uma pouca vergonha virou rotina. As linhas de ônibus 946 e 687 estão circulando com o total de uns cinco ônibus, que passam apenas a cada duas horas por Inhaúma. Gostaríamos de saber se a prefeitura está pagando por essas linhas ao consórcio. Todos os moradores estão indignados com a falta de transporte público no bairro.