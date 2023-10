Um policial militar de folga foi morto a tiros no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, na noite de segunda-feira. Michel Vieira dos Santos estava lotado do 12º BPM (Niterói). Segundo o 7º BPM (São Gonçalo), ao lado do corpo foi encontrada a pistola do policial. A área foi isolada e preservada até a chegada das equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Não havia informações sobre a motivação do crime. O enterro de Michel estava previsto para ontem.