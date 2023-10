Justiça aceita denúncia contra pai assassino

A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público contra David de Souza Miranda, acusado de matar a ex-cunhada Natasha Maria Silva Gonçalves de Albuquerque, de 30 anos, e duas crianças a marteladas, em Senador Camará. Natasha havia levado a sobrinha Luísa Fernanda da Silva, de 5 anos, para ver David, seu pai. Ela estava acompanhada da filha Ana Beatriz, de 4. Ao chegar ao local, David amarrou Natasha e a torturou. Depois, deu marteladas nas duas meninas. Por fim, ele ateou fogo na casa e fugiu, mas foi preso. Natasha morreu após ficar 16 dias hospitalizada. De acordo com a Polícia Civil, David dirigiu do local do crime até cair com o carro na linha férrea, na Mangueira. Moradores da região foram ao local do acidente e viram um celular tocando no meio do mato. Uma pessoa que atendeu foi informada de que ele havia acabado de matar duas crianças e então a polícia foi acionada. Ele teria feito isso para se vingar da ex-mulher.