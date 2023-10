Leandro: 'Carnaval mais solto'

O carnavalesco Leandro Vieira irá assinar no ano que vem o seu terceiro desfile pela Imperatriz Leopoldinense. Para esta nova empreitada, ele apostará na obra "Testamento da Cigana Esmeralda", de Leandro Gomes de Barros, para explorar toda a mística do universo cigano e da cultura desse povo.

"Uma palavra que tenho usado muito nos últimos anos é a palavra delírio e isso tem a ver com a possibilidade de você imaginar um Carnaval que também pode ser devaneio para dias de folia. O enredo da Cigana Esmeralda fala muito sobre a sorte, a busca pelas coisas boas, que quer cantar com alegria e acho que isso é o que pode ficar como resultado do Carnaval que virá", avaliou Leandro Vieira.