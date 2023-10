Cigana cravou: deu mix!

A Imperatriz Leopoldinense realizou, entre a noite de segunda-feira e a madrugada de ontem, a final do concurso de sambas-enredo para o Carnaval de 2024. Mantendo a tendência de toda as outras fases, a disputa foi bastante acirrada. Por conta disso, a direção tomou uma decisão inédita na história da Rainha de Ramos: fez a junção de duas obras.

Com isso, o hino oficial será a fusão das composições de Me leva, Gabriel Coelho, Luiz Brinquinho, Miguel da Imperatriz, Antonio Crescente e Renne Barbosa, com participações especiais de Daniel Paixão e Lucas Macedo; com a de Jeferson Lima, Rômulo Meirelles, Jorge Goulart, Sílvio Mesquita, Carlinhos Niterói e Bello, com a participação especial de Gigi da Estiva.

Dessa forma, o resultado da mistura dos sambas de Me Leva e Jeferson Lima irá embalar o enredo "Com a sorte virada pra lua segundo o testamento da cigana Esmeralda", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira.

O tema tem como base um pequeno folheto que foi escrito há mais de 100 anos por Leandro Gomes de Barros, autor paraibano de cordéis que inspiraram o dramaturgo Ariano Suassuna a escrever o "Auto da Compadecida". A Rainha de Ramos será a sexta escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro, encerrando o primeiro dia do Grupo Especial do Rio, em busca do bicampeonato.