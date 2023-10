Criançada pira em Madureira!

A Escola de Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro preparou série de atividades gratuitas, com patrocínio da Petrobras e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, neste mês das crianças. Hoje rola o Fuzuê dos Ibejis, a partir das 20h, no Viaduto de Madureira. Amanhã, às 10h, acontece a oficina de arte Canto de Encanto, com Joyce Kelly, na Escola Municipal Irmã Zélia, também em Madureira, que também recebe, no mesmo dia, a oficina de empreendedorismo Contando Contas - Artesanato, às 13h. Fechando as atividades no bairro, será realizada uma atividade de meio ambiente, reciclagem e reaproveitamento de materiais com Cridemar Aquino, às 15h, na mesma escola, que fica na Avenida Ministro Edgard Romero, 895.