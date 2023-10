No site, 'ética e transparência'

A empresa tem galpões onde produz insumos para indústrias a partir da reciclagem de sucata, o que deu nome à Operação Sucata. O material vem de catadores de lata, por exemplo, e vira fios de cobre, laminados, vergalhões e chapas. No site do grupo, a direção diz que atua há mais de 50 anos no mercado com "ética e transparência".

O delegado Eduardo Gomes explicou que o grupo utiliza mais de 50 empresas para fraudar tributos. "Não é recente que esse grupo vem fraudando o Fisco. São muitos anos. Tem mais patrimônio pra gente ir atrás. O grupo esconde patrimônio para não pagar tributo", disse o delegado federal Eduardo Gomes.

A PF suspeita que o grupo tenha até aeronaves e patrimônio em empresas nas Ilhas Virgens, no Caribe. Por enquanto, os suspeitos não tiveram a prisão decretada porque, como são crimes tributários, eles têm a opção de fazer um acordo com a Receita Federal.