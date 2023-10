Os sinais do cruzamento da Rua Ubaldino do Amaral e Avenida Mem de Sá, no Centro, estão queimados há mais de duas semanas e a prefeitura até agora não ajeitou. É um cruzamento movimentado não apenas por ser uma área comercial, mas também onde passa muito idoso, criança e pessoas que andam com cachorros. A prefeitura não colocou nem um guarda de trânsito para tentar amenizar a situação e evitar acidentes. Vi uma pessoa quase ser atropelada.