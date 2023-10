Venho em nome dos moradores dos bairros Olinda, Cabral e Parque São Nicolau pedir que a Transportes Flores junte a linha 103I (Nilópolis x Shopping Grande Rio, via Portugal Pequeno) com a linha 108I (São João x Caxias, via Matadouro). Isso facilitaria as vidas dos usuários, pois assim não precisariam pagar mais de duas tarifas nem fazer baldeação no Centro de São João de Meriti para chegar a Duque de Caxias.