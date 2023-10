Rico Melquíades diz ter feito cirurgias plásticas após haters o chamarem de 'feio'

O influenciador Rico Melquíades, campeão de A Fazenda 13 conhecido pelo bordão "calada, vence", fez um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 18, após ter realizado uma série de cirurgias plásticas no rosto. Em stories publicados no Instagram, o humorista explicou que tomou a decisão de fazer os procedimentos depois de receber mensagens de haters que o chamavam de "feio".

Rico ainda citou uma das primeiras brigas que teve durante a participação em A Fazenda em que também foi xingado pela sua aparência física. "Isso mexe muito comigo, porque eu tenho a cabeça 'fraca'", relatou.

Ele optou por se justificar após a médica responsável pelos procedimentos ter recebido uma onda de ataques nas redes sociais. "Eu não cheguei lá hoje e falei: 'Amanhã quero fazer a cirurgia'. Eu venho conversando com ela desde janeiro", disse.

O influenciador declarou que já se sente feliz com os resultados. "Por favor, deixem eu ter uma recuperação boa e em paz", pediu.

Rico venceu o reality show da Record TV em 2021 com 77,47% dos votos. Ele disputou a final com Bil Araújo, Solange Gomes e Marina Ferrari. Dentre os participantes da edição, também estavam Tati Quebra Barraco, Nego do Borel e MC Gui.