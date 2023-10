A Guarda Municipal do Rio está oferecendo três cachorros para adoção. Todos foram aposentados do Grupamento de Operações com Cães (GOC). São os machos Mike e Elmo e a fêmea Odara. Os três são da raça Pastor Belga de Malinoi e estão no canil da corporação na Avenida Bartolomeu de Gusmão 1.200, na Mangueira, Zona Norte.