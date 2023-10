Composições têm eles e elas

Waldemar começou no ofício em 1978. Foi transportando famílias todos os dias que ele sustentou a dele. Agora, com um casal de filhos criados, volta a compor o time de 450 maquinistas, homens e mulheres de várias idades e origens, que percorrem os cinco ramais da SuperVia, unindo 12 cidades.

"Nunca sofri preconceito por causa da minha idade, o respeito vem dos dois lados. Espero que minha história sirva de inspiração", sonha.

No fim de 2022, A SuperVia abriu a Escola de Formação de Maquinistas, em parceria com a Federação das Indústrias do Rio (Firjan). Mais de 17 mil pessoas disputaram as 100 vagas para as aulas, que duraram quatro meses.