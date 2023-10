Os moradores dos bairros do município de São João de Meriti que dependem das linhas de ônibus 142 e 141, da Viação Transportes Flores, não aguentam mais o descaso. Nós sempre esperamos mais de 30 minutos no ponto final, em Duque de Caxias. A Transportes Flores abusa assim por ser a única a rodar nos bairros. Engraçado porque as linhas que têm concorrência com outras empresas passam a cada cinco minutos.