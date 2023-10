Até quando seremos obrigados a andar em ônibus fervendo em Nilópolis? Gostaria de questionar o prefeito e os vereadores, pois queremos saber quando será feito o decreto para que as frotas de ônibus do município sejam climatizadas. Os ônibus da Expresso São Francisco e Nilopolitana Transportes estão caindo aos pedaços. Ninguém parece se importar com os passageiros.